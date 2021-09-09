體育署主秘呂宏進主秘(左3)及自由車協會秘書長李開志(左2)歡迎全國自由車愛好者在10月1日至14日及11月26日，線上、線下一起體驗虛擬實境的台灣山海風貌。(體育署提供)

全球新冠肺炎疫情不斷變化，在教育部體育署推動國際交流替代方案政策的鼓勵之下，中華民國自由車協會結合國際趨勢，規劃籌辦首屆「台灣盃國際自由車電競爭霸賽」，總獎金高達新台幣100萬元，除將於10月1日進行全球雲端線上海選，並將於11月26日在台北體育館舉行雲端線下實體決賽，邀請前11名選手來台爭霸，讓自由車的國際交流不中斷，並打響台灣自行車王國的美譽。

體育署表示，2021台灣盃國際自由車電競爭霸賽全程將模擬國際自由車環台賽的路線，並分為男子菁英組、男子青年組、男子青少年組及女子公開組等4組進行，10月1日到14日的全球線上海選開放全球車手參賽，不受競賽成績的門檻限制，讓更多的國際菁英選手及國內自由車好手，不用出門就可以體驗唯一環台賽路線，線上預賽取得男子菁英組前5名，及男子青年組、男子青少年組及女子公開組前2名的選手，將獲得來台參加11月26日現場決賽的免費國際機票及食宿招待。

因為賽事分為線上預賽及實體決選2階段，10月舉行的全球線上預賽不受疫情影響，至於11月的實體決賽，預定邀請10多位外籍選手來台參賽部分，體育署已請自由車協會，依政府新冠疫情防疫優先原則，隨時關注中央流行疫情指揮中心最新訊息，滾動修正後續規劃。

近年來電子競技蓬勃發展，因觸及性高，全球已有數億玩家，再加上新冠疫情影響，自由車電競Esport運動熱潮直線上升，國際自由車總會(UCI)、環法自行車大賽、甚至奧運都從去年開始陸續舉辦了比擬實體賽事的線上自由車電競賽，台灣不落人後，順勢推出亞洲首場國際自由車電競賽，向UCI報備，讓台灣成為亞洲自由車電競賽的先驅本次賽事將透過EUROSPORT歐洲體育台社群網站宣傳，賽事採全程直播，民眾可透過YouTube觀看。