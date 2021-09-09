「這樣可以嗎？」有民眾昨（8日）經過台北市中山區一間防疫旅館，卻發現二樓有間房間窗戶打開，有一雙腿掛在窗戶外頭，看上去有些嚇人，不曉得在隔離期間這樣「吹風」是否可行，文章曝光引起網友討論。

民眾8日在臉書社團《爆料公社二社》發文，貼出一張照片，照片中的地點位於台北市中山區一處的防疫旅館，而仔細一看發現，二樓的房間窗戶被推開，有一雙腿懸掛在窗沿，畫面十分嚇人。原PO好奇發問，「住在防疫旅館裡面的人可以這樣？」

文章曝光後，不少網友留言區開玩笑回應，「人與窗的連結」、「紫外線消毒」、「想曬曬太陽促進維生素D合成不行嗎」、「你跟1922講啊⋯⋯」、「標準足不出戶，所以他出窗」。

據了解，這名房客昨日在房內做運動，因運動流了大量的汗水，實在覺得太熱了，所以才會打開窗戶「透透氣」。

對此，轄區警方則表示，並未接獲民眾報案，而基本上，房客的行為只能透過勸導處理，並通知飯店人員協助處理。

據《傳染病防治法》及《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定，居家隔離者在14日內，不可擅自外出，若住防疫旅館則不可出房門，出房門」視同「外出」，倘若有違規情節，可處20萬至100萬元罰鍰。

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