板橋某社區大樓一名台大麻醉科護理師確診（案16158），上週末曾到花蓮暢遊3天足跡曝光。(花蓮縣政府提供)

板橋某社區大樓一名台大麻醉科護理師確診（案16158），上週末曾到花蓮暢遊3天足跡曝光。(花蓮縣政府提供)

新北幼兒園爆發Delta病毒群聚感染，且和長榮機師案為不同群聚鏈，疫調單位又發現疫情延燒到板橋某社區，一名與該幼兒園家長住在同棟大樓的台大麻醉科護理師也染疫（案16158）。由於該護理師上週末才到花蓮旅遊3天，足跡遍布當地熱門景點、美食小店，網友們不禁喊道「收藏了！」，稱這位護理師「懂玩」。

據了解，8日新增本土個案16158為一名台大感染科護理師，傳染鏈與新北幼兒園有關，住處與幼兒園埃及返台的家屬同住在板橋某社區大樓。且台大醫院指出，案16158已完整接種二劑莫德納疫苗，仍遭突破性感染，確診Ct值38.5。

值得注意的是，案16158驗出確診前才於上週末（9月3日至9月5日）到花蓮暢遊3天，花蓮縣政府收到新北市府通知後緊急公布出足跡，發現案16158到訪許多熱門景點，包括東大門夜市、兆豐農場，以及號稱全台最美的星巴克洄瀾門市，也不乏許多知名餐廳、小吃。

針對案16158花蓮足跡，臉書粉專「波蘿日報 POLONEWS」就發文笑虧，「花蓮縣政府幫我們準備好3天2夜週末花蓮小旅行的行程表了，下次如果有人問花蓮怎麼玩，就報說要16158套餐。」

貼文快速造成網友轉發，紛紛笑翻回說，「先收藏了啦！懂玩耶」、「這不收藏對不起自己」、「很經典的行程」、「謝謝你~16158」、「一路吃到炸啊」、「少了液香扁食跟公正包子」、「他很乖，都有掃碼」。不過也有網友替該護理師平反，表示個案的Ct值38.5顯示病毒量非常少，「傳染力非常低了」，希望大家不要抱著獵巫心態檢討對方。