日本女星明日花綺羅（明日花キララ）昔日是人氣AV女優，更是許多男性的D槽女神，當時人氣誇張到周邊商品都賣翻，2020年宣布引退後，開始經營副業，更當了酒店老闆賺很大；日前明日花綺羅參加活動，穿了純潔白紗炸出雙球，顏值和身材不輸當年，大票老司機看了都對她那麼早離開AV界感到可惜。

前AV女優明日花綺羅宣布離開AV界後，一舉一動都仍受到關注，不時會出席一些公開活動，但工作重心主要放在經營副業，像是個人周邊商品、服飾品牌和酒店，都替她荷包賺滿滿；近期明日花綺羅在IG和推特分享參加活動的美照，罕見穿起純潔白紗，宛如天使下凡。

明日花綺羅罕見穿白紗，好身材一覽無遺。(圖/ 摘自明日花綺羅IG)

明日花綺羅紮起秀髮戴上一個超大蝴蝶結，身上則是一襲貼身平口白紗，炸出G罩杯傲人雙球，還有纖細的小蠻腰，性感又浪漫的外貌瞬間迷倒一片粉絲；許多老司機也在底下留言，「希望能等到女神復出」、「這個臉蛋、身材，引退太可惜了啦」、「真香，好香啊」、「好像天使」、「最喜歡明日花了」。

明日花綺羅162公分、49公斤卻有G罩杯，還有一張精緻的臉蛋，才一加入AV界就造成轟動，被譽為AV天后、D槽女神外，連用乳頭印製的「乳拓卡」、穿過的原味內衣拆解製作的「肩帶卡」和真人大小的海報，都造成粉絲瘋狂搶購，可見人氣有多驚人。