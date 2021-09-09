長榮機師爆突破性感染還傳染給兒子，桃園市自3日起實施「強化二級警戒」，原定至9日，桃園市長鄭文燦9日宣布持續延長至23日，中秋活動全面暫停，集會活動人數上限為室內50人、室外100人，若超額則要提防疫計畫；賣場及超市持續加強人流管制；醫院及長照機構停止開放探視、陪病及陪伴者限1人，其他防疫措施仍依二級警戒標準辦理。

鄭文燦說，目前在集中檢疫所的機組員與北科附工師生隔離者，PCR二採皆為陰性，代表疫情是在可控的範圍內，但是因應中秋節即將來臨，有關公共性的中秋節活動，市政府已全面取消；公園、風景區、遊樂區、露營區的烤肉場所等公共場所皆不開放烤肉，希望防堵任何病毒可能的傳播風險。

鄭文燦也指示相關局處協助各賣場、百貨公司、購物中心，隨時做好人流管制；並於桃園市的重要景點，以人潮警示燈落實分流，將單日遊客人數控制在安全的範圍內。

「面對疫情，我們不能大意，必須謹慎再謹慎！」鄭文燦強調要小心處理每一項大小防疫措施，透過各項防疫政策，防範於未然，他也對市民信心喊話，雖然日常生活會有一些不便，但是要盡最大的努力，將病毒傳播的風險完全阻斷，謝謝市民的配合，市府也會全力守護桃園，與大家一起度過疫情的難關。