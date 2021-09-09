民眾黨立委蔡壁如在羅東夜市內發送口罩，並呼籲民眾支持民眾黨 此次所拋出四項公投議題的立場。（胡健森攝）

台灣民眾黨立委蔡壁如舉辦的「2021公投環台走一回」宣傳活動9日抵達宜蘭縣，蔡壁如抨擊民進黨當年高舉公投大旗，如今卻不尊重公投結果，她呼籲大家在12月18日一起用民意來警告鴨霸的民進黨。

以民眾黨立委蔡壁如為主所舉辦的「2021公投環台走一回」宣傳活動第一站選擇金門，宜蘭縣是第二站，也是台灣本島的第一站，顯示民眾黨對素有「民主聖地」宜蘭的重視，同時也展現對插旗宜蘭縣政壇的企圖心。

民眾黨此次拋出的公投議題包括「反對核四重啟、反對萊豬進口、公投不應綁大選和第三天然氣接收站遷離大潭藻礁地區」等四個項目，蔡壁如表示，這四項都很重要也缺一不可，希望大家能支持民眾黨對這四項公投議題「兩好兩壞」的立場。

媒體記者問說，當年民進黨高舉公投大旗，如今執政後卻是對公投左閃右擋，甚至不尊重公投結果，蔡壁如表示，民進黨這兩年多來的執政非常雙標，相較當年的反萊牛，高喊「有毒的牛肉不要來」，民進黨卻開放萊豬進口，就是完全的雙標，民進黨「想怎麼樣就怎麼樣」，因此即使民眾黨只有5名立委，在立法院是相對的少數，但仍願意走上街頭，與地方民眾做深度溝通，也呼籲大家在12月18日透過公投展現的民意來警告鴨霸的民進黨。

民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華則表示，明年的地方選舉，民眾黨在宜蘭縣一定不會缺席，原則上每個鄉鎮市都會在縣議員選舉做佈局，地方首長的部分，黨內如果有優秀的人選就會自己推派，如果沒有合適的人選，則會與其他黨派一起合作。