國民黨去年公布駐印尼代表處電報密件，指前總統府祕書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔侄利用新南向政策私訪印尼，操控國營事業。 蘇氏叔侄控告國民黨文傳會主委王育敏等人妨害名譽，另王育敏等人則反控蘇嘉全2人誣告；台北地檢署調查認為，國民黨接獲檢舉的外交電報內容與正本大致相同，雙方均罪嫌不足，今年7月將雙方不起訴處分。但王育敏等人不服，聲請再議，台灣高檢署9日駁回再議，蘇嘉全、蘇震清2人被控誣告罪獲不起訴確定。

另蘇嘉全也向高檢署提再議，高檢署仍在審核中。

去年7月，國民黨公布駐印尼代表處2017年回報外交部電報密件， 指「我國營事業已遭中間人控制，企圖將政府部會及駐外館處排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」電文中並指明時任總統府祕書長蘇嘉全、立委蘇震清叔侄可能涉及。

事後蘇嘉全叔姪認為2人沒在電報指稱的日期出訪印尼，電報內容不實，控告爆料的國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、北市議員羅智強、游淑慧4人公然侮辱、誹謗罪；另不滿律師葉慶元、媒體人陳鳳馨引用不實電報內容，在政論節目評論，控告2人加重誹謗，王育敏等人則反控蘇2人誣告。

但經北檢向外交部調閱該電報影本，發現僅少部分有差異，其餘標題及內容完全相同，認為國民黨依檢舉人提供大致相符的電報進行評論，是對立法院長及立委涉關國家公益之可供公評的政治性評論，沒有虛捏事實的誹謗犯意，將王等4人不起訴；另葉慶元及陳鳳馨引用電報內容發表評論，也是對可受公評之事適當評論，也不起訴。

至於蘇2人遭控誣告罪部分，檢方認為2人是因電報內容確有部分不實，進而提告，主觀沒有誣告犯意，一併不起訴。

王育敏等人針對控告蘇嘉全、蘇震清誣告罪不起訴部分，向高檢署聲請再議，高檢署認為無理由，9日駁回再議，蘇嘉全、蘇震清2人被控誣告罪獲不起訴確定。