9日下午東北角出現巨大的砧狀雲，台北地區抬頭可見。（圖／Easy天文地科小站臉書粉專）

強颱璨樹今（9）日下午2時位在鵝鑾鼻東南方約980公里處，持續朝西北西進行，未來路徑不排除北轉從花東登陸。不過下午不少民眾都被天邊一朵雲吸引，紛紛在臉書PO出照片分享，有天文粉專指出，這是夏季容易出現的砧狀雲，只是出現的地點恰恰好，所以才會被注意到。

臉書粉專「Easy天文地科小站」發文表示，「相信全台灣的人應該都注意到下午的這朵雲了」，並指出這種雲叫做砧狀雲 (cumulonimbus incus)，屬於積雨雲的一種。其實夏季午後常有砧狀雲發生，但由於視野問題大多不能看到全貌，「今天下午的砧狀雲發生在東北角區域，幾乎整個台北都能清楚的看到這朵雲」。

粉專也指出，當對流發展旺盛，氣塊受到浮力影響而有上升運動，上升到一定高度，碰到穩定層或平流層時就會失去浮力，而被環境的風影響轉為水平方向的運動，並逐漸擴散成像砧板一樣的樣貌，所以叫做砧狀雲。

氣象專家賈新興也注意到這朵砧狀雲，在臉書PO出照片發文讚嘆，也解釋「這是對流雲的發展，右前方是雲砧」，許多網友也紛紛上傳各自的視角，記錄這特別的一幕。