剛公布的大陸8月份對外貿易數據強勁成長令外界十分意外，原本因為寧波關閉部份貨櫃碼頭與全球供應鏈中斷所造成的進出口成長壓力，頓時煙消雲散。依國際貨幣基金組織(IMF)預測，今年中美兩國的GDP預計能分別實現8.4%與6.4%的成長，雖然各自經濟成長都有隱憂，但仍是拯救全球經濟的復蘇的雙火車頭。

《德國之聲》指出，世界第二大經濟體中國的外貿成長數據連一向對中國抱有最大疑慮的人都忍不住佩服。與去年同期相比，8月份中國出口同比增加25%以上，進口則增長了33%。專家們原本認為，原材料和運輸成本的提高，以及疫情造成寧波港部分關閉、全球供應鏈的中斷，都會對進出口成長造成壓力，但實際情況卻出乎意料。

德媒《商報》對此分析稱，中國最新外貿數字引起德國注意有2個原因：中國依舊是世界上最大的出口國，出口強勁增長代表全球經濟的復蘇。其次，進口的強勁增長對德國是好消息，因為德國經濟的增長很大一部分得益於中國市場。

但最重要的問題，文章分析說，如果按照IMF預測中國今年經濟將達8.4%，那麼中國是否還能像金融危機後那樣再次成為全球經濟恢復增長的驅動力？或者這次這個角色將落在美國身上？

德國基爾世界經濟研究所所長費爾伯邁爾（Gabriel Felbermayr）預測，在2022年前，美國和中國對全球GDP增長的貢獻將是並駕齊驅的。他認為，中國可能會在2021年和2022年獲得約2個百分點的增長率的領先優勢，但美國經濟總量——以美元計算——仍比中國高出大約40%。如果美元不大幅升值或貶值，這兩個國家將分別為全球GDP帶來約2萬億美元的增長。

文章指出，現在中美兩國經濟在全球經濟中佔據的比例達到42%。國家在經濟中扮演的角色越來越重要，自2008年全球金融危機爆發以來，政府投資一直是中國經濟增長的主要動力，當時中國以相當於5870億美元的世界上最大刺激措施來阻止當時出現的出口滑坡。雖然當時中國經濟迅速從危機中恢復過來，但直到今天仍然在承擔這種大水漫灌帶來的副作用：過度依賴於國家政策灌注。但另一方面，即使是在最不贊同「大政府」的美國，現在政府的參與度也在不斷加大。

文章最後說，美國國債現在已經超過30兆美元大關，超出美國經濟總量30%以上，而且還持續增加。根據IMF的預測，2025年美國債務總額將達到近36兆美元（占GDP的136%），而金融危機爆發前美國的債務率只有64%，金融史上只有在戰爭時期才出現過債務總量增速如此之快的情況。雖然如此，華盛頓和北京的國家資金支持的最大受益者已經確定是德國──這個將出口作為其商業模式的國家。