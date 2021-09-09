阿富汗塔利班官員表示，喀布爾國際機場重新開始運作，當局將允許包括美國人在內的約 200 名西方人搭機起飛。數小時後，包括美國人在內的數十名外國人，成功登上了1架商業航班，這是自美國和北約部隊在完全撤離之後，再一次的西方人大規模撤離。觀察家表示，他們的成功出境，標誌著美國和阿富汗新政府(塔利班)有了重大突破，至少建立某些共識。

這架飛機屬於卡達航空公司，航班將飛往杜哈。

美聯社報導，卡達特使卡塔尼（Mutlaq bin Majed al-Qahtani）表示，大批外國人可以於星期四乘坐卡達航空公司的航班離開，這架飛機早些時候曾向阿富汗運送人道援助物資，在返航時還能將旅客帶出，因此卡塔尼稱「這是歷史性的大突破」。

一位不願透露姓名的美國高級官員表示，雖然他無權發布乘客的身分，但是在名單上的乘客大約是200人，這 200 名包括美國人、綠卡持有者和其他國籍的人。他並表示有2名塔利班高級官員幫助促成。

目前仍不確定國際航班的恢復，對數以萬計的阿富汗人有沒有幫助，有許多迫切想要逃離阿富汗的人們有沒有機會登機，他們提供的證件，是否能被塔利班放行。在塔利班接管國家後，數百名阿富汗人因過去與美國人的合作而處於危險之中，他們聚集在北部城市馬扎里沙里夫一個多星期，等待能夠登上私人包機撤離該國。

塔利班向全世界保證，他們同意讓持有「有效旅行證件」的乘客離開，但北部機場的許多人沒有這樣的證件。