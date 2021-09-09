中央流行疫情指揮中心今天公布台灣新增本土4例、境外個案2例，新北市幼兒園群聚持續延燒，至今累積27人。對於本土疫情再度升溫。近日有醫師就建議中央，只要社區出現1例Delta，就將疫情警戒升至四級防堵，指揮中心指揮官陳時中坦言，「若疫情不能控制就會考慮」。對此，入口網站「Yahoo」就對疫情發展做網路民調，有85%的人表示「感到憂心」。

鑒於幼兒園群聚擴大，醫師潘建志就指出，應參考紐西蘭防疫策略，出現1例Delta就升四級，進入封城狀態，用最短的時間防止病毒擴散出去。對此，陳時中回應，台灣疫情控制得很好，暫不打算升級，但新一波的疫情若不能控制，就會考慮。

Yahoo投票頁面。(圖/翻攝自 yahoo投票網站)

《Yahooo奇摩》6日起就做了一項網路民意調查，以「Delta病毒目前在台灣發展的情勢，你是否會擔心？」為題，詢問廣大網友看法，投票時間為9月6日至10日，截至9日晚間9時30分為止，共有5萬4千多名網友投票。認為「非常擔心」佔62.7%、「有點擔心」佔22.3% 、「不太擔心」佔4.6%、「完全不擔心」佔4.6%、「不知道/沒意見」佔5.8%。

此外，民調也詢問，「目前出現已施打2劑疫苗，又經過14天，卻仍然發生「突破性感染」，你是否會擔心疫苗的防護力？」，投票數據則顯示，表達「非常擔心」比例佔49.0% 、「有點擔心」比例佔26.4%、「不太擔心」有9.7%、「完全不擔心」為8.2% ，另「不知道/沒意見」的部分有6.7%。