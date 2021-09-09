澎恰恰日前向好友佩真借46萬到期沒還，還突然傳訊給佩真「今晚，是我人生的最後一晚」，嚇得她趕緊拜託媒體幫忙找人，擔心澎恰恰會做出什麼不好的事情。想不到澎恰恰人平安沒事，卻意外讓債主佩真捲入其中，遭與合作泡菜廠商老闆指控，她自己也欠貨款沒還，根本是在消費澎恰恰炒新聞，令佩真氣炸了！

澎恰恰一封給佩真「最後一晚」簡訊風波不斷延燒。起因是佩真因和泡菜廠商合作不愉快，想跟澎恰恰抱怨，卻意外收到澎恰恰告別簡訊，令她嚇壞急忙找人，更強調從頭到尾都不是要向澎恰恰討錢。

未料泡菜廠商老闆也加入戰局，向媒體爆料佩真也欠他貨款沒還，根本是在消費澎恰恰炒新聞，連澎恰恰臉書也意有所指地寫下：「發給友人提及『最後一晚』之事，實為心情之抒發。而此訊息為私人之間的對話，是情緒性的表達。不宜做為新聞媒體來報導！引起譁然。」

對於被控在炒新聞、消費澎恰恰，身為債主之一的佩真也滿腹委屈。根據聯合報報導，她稍早氣憤回應，指自己又沒要當藝人，根本不需要炒新聞，也解釋接到澎恰恰告別簡訊本來就會擔心找人，卻被說成這樣子，怎麼會這麼惡劣。佩真也感嘆自己好心想幫澎恰恰，卻反被潑髒水，更向廠商隔空喊話，若合作不愉快請來把泡菜載走。