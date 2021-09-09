網紅聖結石2014年從YouTuber發跡，2年後離開原組合「頑game」單飛，個人頻道是台灣YouTuber史上最快突破百萬訂閱，人氣火到粉絲還被稱為「聖粉」，2019年當起老闆自創潮牌「SAIN’T」；沒料到今（9）日晚間聖結石突然宣布潮牌結束營業，雖然沒透露原因，但主動問哪些社福單位適合捐贈青少年服飾，惜福善舉感動不少網友。

今日晚間聖結石在IG發文，無預警宣布2019年自創的潮牌「SAIN’T」決定結束營業，他感謝2年間粉絲們的支持，也表示在這段過程學習到很多，完成很多事；雖然文中沒有明確說出歇業原因，但他提到「許多行業也是咬緊牙根苦撐」，聽出可能也是受到疫情影響，服飾品牌才會撐不下去。

而聖結石一直以來都很親切，當然也不忘祝福各位要健康平安，最後他補充，「如果知道哪些社福單位適合捐贈青少年服飾請私信我哦」，就算要收掉品牌，也不會浪費資源想回饋弱勢單位，惜福善舉相當難能可貴。

聖結石潮牌要收掉的消息一曝光，引起大票粉絲哀號，「結束營業？！真的好喜歡，辛苦啦」、「好難過哦，還在等待有什麼新品，家裡的衣服帽子已成為絕版」、「遺憾，未來有機會會繼續支持」、「聖結石你是最棒的，未來也會繼續挺你的」。

聖結石是目前台灣YouTuber中最快突破百萬訂閱數的，僅花了225天，他不只YouTube影片受到喜愛，發行的音樂作品也都朗朗上口，在各大KTV也是熱門歌曲；斜槓潮牌服飾老闆後，就鮮少推出音樂作品，但仍有不少死忠粉絲期待他未來動向。