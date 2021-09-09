後疫情時代，上班族除專注於工作外，還要擔心外在環境壓力，種種因素讓生理時鐘失序，伴隨而來的是睡眠障礙，甚至可能成為潛在的「慢性失眠族」。據「台灣睡眠醫學學會」109年統計，台灣有10.7%人口有睡眠障礙，幾乎是每10個人中，就有1個人有睡眠問題，也間接造成安眠藥物使用氾濫，長期造成身體上的負擔，危害身體健康。

在忙碌生活中，除了舒壓舒眠外，能快速方便補充養份，也成為現代人最關注的議題，旺旺宜蘭食品「夢夢水」團隊歷經1年的研究試驗，開發出全台第1款用喝的舒壓飲品「夢夢水」，特別針對工作壓力大的現代人所調配，富含GABA、茶胺酸、洋甘菊萃取物，並選出最夢幻的白桃風味，做為首款主打商品，清爽風味也深受女性試飲者的喜愛，每包低至16大卡。

「夢夢水」標榜能適時補充營養元素。（宜蘭食品提供）

職場中的女性上班族，與家庭主婦，不僅要應付工作上壓力，還要負擔沈重的家務，因此最受睡眠困擾，對此「夢夢水」團隊也特別在上市前，邀請多位試飲者協助飲用，首波主打25歲至45歲的愛美女性。

「夢夢水」目前在嘖嘖募資平台搶先預售，推出早鳥限量45折，加碼再送「每日完勝凍飲」，含有牛磺酸，和南瓜籽萃取物，讓白天夜晚都照顧到。早鳥好康優惠即起限時到9月22日止。嘖嘖募資網址： https://www.zeczec.com/projects/chill-dreamwater?r=460c7c9b27