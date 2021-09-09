百貨周年慶陸續展開，微風首波從9月16日起至10月3日由歡慶20周年的微風廣場，攜手歡慶8周年的微風南京，首次推出周周抽周周送，還加碼滿額抽200萬點，等於送20萬元購物金，為微風廣場20周年慶揭開序幕。微風百貨事業處副總蔡碧芳表示，2館周年慶業績目標是17億元。

微風廣場、微風南京周年慶周周抽、周周送，10月8日抽1名長榮航空電子交換機票，額度10萬元。（微風提供）

蔡碧芳表示，7月底開放內用後，微風廣場8月業績對比7月成長8成，至今逐步慢慢回升；9月1日預購至今業績微幅成長，精品和珠寶品牌都舉辦VlP鑑賞活動，預計10月底再展開20周年相關活動，會針對五倍券推出優惠，讓消費者拿五倍券消費，享7倍回饋，讓五倍券變七倍券更有感。

微風廣場全台獨家，FRED Pretty Woman系列白鑽項鍊，30萬6700元。（微風提供）

這次周年慶除了滿千送百、來店禮、滿額禮，微風積點禮遇會員於微風廣場、 微風南京當日當館每累滿6000元可抽獎，9月24日抽5名價值近4萬元的桃園大溪笠復威斯汀行政套房平日一泊一食住宿券、10月1日抽2名萬元奇美50吋聯網液晶顯示器、10月8日抽1名額度10萬元的長榮航空電子交換機票。此外，期間使用Breeze Pay微風錢包當館累滿2萬元，至微風APP最新消息中指定活動頁面登記，有機會抽歷年送最高的會員點數200萬點，等於購物金20萬元。

微風廣場全球獨家，BUCCELLATI Bijou Watch系列手表，價格店洽。（微風提供）

微風廣場有新進品牌有法國頂級珠寶FRED期間限定店、義大利高級珠寶Buccellati、美國時裝設計品牌 alexanderwang、席夢思全新形象店；獨家和首賣商品則超過百件，品牌涵蓋PRADA、FENDI、SAINT LAURENT、BALENCIAGA、THOM BROWNE、Buccellati、TASAKI等。若以精品和珠寶回饋來看，1F珠寶手表滿3萬元送1萬5000點；國際精品、2F高級寢具滿1萬元送 1萬點，門檻與去年一樣，首次延長加碼天數從首4日增加為首6日，持微風聯名卡皆再加碼贈1000點。另，首4日綁定Breeze Pay微風錢包，單筆消費滿5萬元，加碼送微風會員點數1萬點，單筆滿10萬元加碼送微風會員點數3萬點。

Breeze Super日本石川羅馬紅寶石葡萄，每串6500元。（微風提供）

微風南京主打居家、辦公、小家庭客，歐舒丹、Benefit針對口罩肌保養，獨家首賣香氛保養、彩妝組合；並引進「營養工事」百貨首店，提供健康、低GI、低醣的甜點、湯品、飲品。

Breeze Super熟食三天王人氣組：Roast Beef炙燒沙朗牛、德國豬腳、美式肋排，每組原價2930元、特價2500元，85折。（微風提供）

Breeze Super微風超市以「經典20」為主題，嚴選20年來高人氣主題商品。領軍的日本頂級水果，有葡萄界精品之稱的「日本石川羅馬紅寶石葡萄」、岡山晴王葡萄、靜岡哈密瓜、蘋果等；「精選老饕料理」以長年不敗的「熟食三天王人氣組」，集合Roast Beef炙燒沙朗牛、德國豬腳、美式肋排超澎湃拼盤85折；日本和牛原塊有感優惠6 折起，美國OMAHA牛排全面8折；20周年慶特別舉辦日本滋賀物產展，引進日本近江和牛。

微風南京首6日，Keds CHAMPION 韓國款1916清新刺繡休閒鞋-奶油白，原價1690元、特價990元，限量20雙。（微風提供）

趁周年慶還沒開跑，BREEZEONLINE微風精品線上先針對周年慶，今（9日）起至15日舉辦線上周慶前哨戰，除了有99快閃flash sale 2折起、早秋新品 extra15％off、白色家電購物節輸碼再享5％折扣和美妝組合下殺43折起。

微風南京獨家，L’OCCITANE普羅旺斯晨曦花香組，價值2674 元、特價2030元。（微風提供）

微風開發事業招商處副總高德璇表示，BREEZEONLINE目前進駐品牌像是BURBERRY、獨家的OFF-WHITE等精品有170家，9成品牌都有實體專櫃配合，5至7月業績較3、4月成長4至5倍；實體沒有的則有De Beers、夏姿等。目前線上業績排行以化妝品表現最好，占線上整體業績4成，這次趁周慶前哨戰推跨品牌組合優惠，強化實體沒有的，其次精品占3成、超市占15%。Breeze Super副總羅大為表示，超市從線上開站以來業績成長10至15%，疫情期間實體店面業績成長4成。