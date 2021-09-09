陸委會回應國民黨主席候選人朱立倫兩岸政策「求同尊異」，表示要「正視中共對台壓迫事實」。朱立倫辦公室今（9）晚發出新聞稿表示，九二共識有沒有用是看誰執政。國民黨執政，兩岸有客機直航；民進黨執政，兩岸變「軍機直航」。使台灣被國際媒體評為「世界最危險的地方」，置民眾於險境。

朱辦說，陸委會在攸關兩岸關係的重要主張上對北京想法照單全收，不積極闡述中華民國觀點與對方互動，卻轉譯回國內攻訐在野黨，令人搖頭。陸委會過去曾是撼動地緣政治、主導國策的重要部會，今天竟淪為收發傳真的冷衙門，甚至自甘墮落，與民進黨上下自甘墮落成為中共在台的傳聲筒，令人遺憾。

朱辦認為，九二共識是兩岸對話的政治基礎，蔡英文總統自詡國際談判專家，還曾擔任陸委會主委，如果對陸方貶低中華民國定位感到不滿，大可據理力爭，豈能棄子逃跑，放任滿盤皆墨？

朱辦強調，兩岸關係是台灣生存與繁榮的重中之重，凡事用反中、抗中做意識形態的政治攻防，絕非人民之福。