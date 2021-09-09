針對台中市基礎運動設施的改善建置，市議員林德宇、張耀中、黃守達、王立任9日在議會質詢中表示，台中仍有許多包括學校跑道、簡易棒壘球場等基層運動場所、設施亟需改善加強，他們要求市長積極重視，不能只有四年瘋一次奧運，基層運動的推廣仍要持續進行。

林德宇在質詢一開始便詢問市長盧秀燕，她知不知道今天(9月9日)是什麼節日？盧秀燕一時之間答不出來，林德宇則說，根據國民體育法，每年的9月9日是國民體育日。

林德宇表示，上個月全台瘋奧運，市長也相當關注台中市的選手，但除了競技選手的培訓，全民運動的推廣也相當重要，他拿出大里區大元國小操場跑道的畫面並指出，整條跑道不是補丁、積水就是跳動路面，甚至還有已經生苔生得黑壓壓一片的情形。

林德宇指出，這樣子的跑道已經不只是好不好看的問題，學童跑在上面隨時都有可能滑倒、絆倒，有相當大的安全疑慮，而大元國小只是其中一個例子，全台中學校還有很多已不堪使用的操場跑道。林德宇質疑，市長口口聲聲重視運動，難道不會感到汗顏嗎？市長應拿出方案積極解決。

盧秀燕表示，台中市高中職以下、不含幼兒園大約有350所學校，而有一批早期做的PU跑道的確品質不佳，不到最低使用年限就出問題了，但因為還沒到最低使用年限無法更換，所以要先解決法規的問題，盧秀燕說，市府也正在頭痛。

林德宇也說，大里區東湖壘球場落成至今，還在使用簡陋的活動式遮陽棚架，圍籬圍網仍未完全設置，排水設施、澆灌系統的建置也都沒有下文，讓使用者相當失望，他要求運動局長李昱叡應重視這些地方基礎運動場所的設備。