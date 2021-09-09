近來3名長榮機師感染Delta變異株，為精進國籍航空機組員防疫作為，中央流行疫情指揮中心今天晚間與相關工會、交通部及民航局召開會議，其中針對機組員接種第3劑疫苗一事，指揮中心承諾將納入未來施打規劃考量，惟目前各國施打間隔不一，需提至專家會議討論。

中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，為精進國籍航空公司機組員人員防疫作為，於今日晚間召開會議，與桃園市機師職業工會、桃園市空服員職業工會、中華航空企業工會、長榮航空公司企業工會、長榮航空關係企業工會、交通部及民航局進行專業溝通及討論，說明如下：

一、就醫問題：將與各醫師公會溝通，加強宣導醫療人員不可無故拒絕機組人員就醫。

二、國籍航空公司機組員人員接種第三劑疫苗：將納入未來施打規劃考量，惟目前各國施打間隔不一，有6個月與9個月，需提至專家會議進行討論。

三、機組員防護裝備問題：民航局已編列防疫經費補助航空公司採購個人防護裝備，指揮中心建議比照去年防疫經驗再行檢視，並請航空公司按民航局指示配合處理。

指揮中心說明，為確保機組人員執勤健康及安全，將持續與相關部會進行討論，強化機組人員防疫措施，並加強職業安全衛生管理，以共同維護機組員身心健康；同時，機組員執勤時應遵守民航局訂定之相關作業規範，提高自我警覺，落實各項防疫措施、自我健康監測及異常通報機制，以維護自身及親友之健康安全。