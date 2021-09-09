許多人都夢想一夜致富，都會買彩券試手氣，但並非人人都有這麼好的運氣，甚至會懷疑是不是騙局。歐洲一名男子尼爾（Neil Smart）在3月初買樂透「EuroMillions UKMillionaire Maker」，2天後被通知中了100萬英鎊（約3800萬新台幣），沒想到揮霍無度，在短短半年內就全部花光。

綜合外媒報導，尼爾3月5日購買了彩券後忘記兌獎，2天後收到了一條訊息，上頭寫著「恭喜你贏得100萬英鎊」，一開始他覺得疑惑，因此詢問了女兒，「她說這看起來像是詐騙」，他雖然心存懷疑，但不認為是假的，因為是在彩券帳戶上收到的，於是他決定等隔天再打電話確認，「那天晚上我們沒睡好」。

男子短短半年就把100萬英鎊獎金花光。（示意圖／翻攝自Pixabay）

尼爾第2天正常上班，打電話之後，得知他確實是彩券得主，當下立刻告訴妻子蘇（Sue Smart）這個好消息，隨後繼續回去工作。一家人將這筆錢充分使用，不但搬家，買了一棟價值60萬英鎊（約2285萬新台幣）的豪宅，還安排了2022年的2周豪華遊輪之旅，甚至還買了一輛新車，並將一些錢用來投資高級債券。

尼爾坦言，自從贏得這筆錢以來，他們一直很理智，但已經大手筆購買了許多奢侈品，更語出驚人妻子已經把錢花光了，而且不工作了，但他還是在工作，「因為我還年輕，不能退休」，現在他偶爾還是會購買彩券，透露有些人夢想贏得彩券，每個禮拜都會買，「就像我以前那樣，三不五時就買」，但他只有一個建議，那就是「不必一直買」。

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