裝設冷氣危險及工安意外頻傳，台中市議員張耀中、王立任、林德宇、黃守達等人今天質詢指出，冷氣施工意外近年傳出近30起意外，要求市府制訂相關管理自治條例，別等危險發生才知道危險。都發局強調，現行僅對大型空調機組做列管，須經都市設計審議委員會及開放空間審議。

張耀中指出，公寓大廈除了新建造，大多並未設計冷氣室外機設置空間，施工師傅常需攀爬跨坐在大樓外牆施工，非常危險，一個重量就往下墜，而沒有主管法規或自治條例的現況，就是等到發生危險，才知道危險處在哪，用每一個失去生命去換下一次的安全？

張耀中說，全台各地近年也出現不少類似案例，現卻無法規可管，最嚴重是房屋所有權人欲安裝冷氣致使裝設工死亡，判刑七月及賠償182萬。

張耀中認為，冷氣空調工會會員人數有1700餘人，有些都是小型企業社老闆，平均一個企業社有5名工人，冷氣空調在全市約有近萬從業人口，他們的安全需要被重視。

議員們指中央已經有提案修法，市府的版本不能再慢，應儘速制定「台中市裝設冷氣空調管理自治條例」，市府表示，研擬後將送交議會審議。

都發局說，現行僅對大型空調機組做列管，須經都市設計審議委員會及開放空間審議。但都市設計審議委員會可以提案討論，如經多數決形成決議，就構成執行約束力，改建或新建之建物必須遵守。