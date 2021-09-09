江啟臣晚間出席「藍與青年們客廳沙龍」活動。（江啟臣辦公室提供）

國民黨主席江啟臣今晚與藍營青年對話，江啟臣說，他特別感謝前主席洪秀柱在過去幾年規劃的「武林計畫」，當時內外環境十分辛苦，但仍思考到要注重培養年輕人。主辦單位原本安排洪秀柱與江啟臣同台，但洪因行程因素改派子弟兵、前國民黨副祕書長張雅屏與會，而過去曾擔任洪秀柱幕僚的國民黨青年李昶志也有參加，頗有爭取洪系選票的意味。

江啟臣晚間出席「藍與青年們客廳沙龍」活動，盛讚洪秀柱擔任主席時積極培育年輕人，他說，所有的青年工作都是傳承，要接棒需要行動，過去這幾年國民黨青年計畫的創始，是由洪秀柱開始，因此2018年地方選舉，國民黨提名了68位年輕人參選議員，有57位當選，有8成5上壘率，這成績非常厲害。

江啟臣說，很多人認為2018年的大環境對國民黨有利，但如果沒有做好準備，就算機會來了也沒用，因此他非常感謝洪秀柱，而且洪秀柱任內也是國民黨非常辛苦的時期，但難得可貴的是洪秀柱仍思考、注重年輕人才的培養，啟動了「武林計畫」。

江啟臣表示，他去年接任黨主席時，覺得國民黨年輕化、世代傳承的工作還有很大努力的空間，因為在黨員結構上，40歲以下才9000多位，這不是少子化而已，是再不做青年工作，就要絕子絕孫，因此未來黨主席必須投入青年工作。