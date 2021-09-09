全國國高中勝預計9月23日要開始施打BNT疫苗，但因未有人施打過，市議員林汝洲今天質詢時，要求市府應該給學校細節的提醒；市長盧秀燕強調，除請家長看3張說明指引外，市府將提醒學校是否打過疫苗的學生2至3天不要上體育課，並提醒請學生多喝水，不舒服就要馬上反映給校方。

林汝洲對國高中生將施打BNT疫苗提出質詢，他表示，教育局在施打流程是否有相關的SOP、各校是否已經開始演練施打流程、停課相關政策、未施打的學生超過一定比例是否有配套措施等。

盧秀燕指出，最近很多家長反映心情，希望能讓孩子打BNT疫苗才會有保護力，但因為BNT台灣未打過，怕打了不適應，不過，相關的說明已發有三張A4，相關細節非常清楚。

盧秀燕強調，已請教育局長提醒學校，孩子施打後疫苗不適合激烈運動，因此最好2、3天不要上體育課，要提醒孩子要多喝水，若不舒服要趕快反映。