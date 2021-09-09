中央氣象局表示，明天（10日）各地大多仍為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部熱對流的短暫雷陣雨，但受到強烈颱風璨樹接近影響，花東、恆春半島及馬祖則有不定時的局部短暫陣雨。隨著路徑不斷向東修正，氣象局最新一報指出，璨樹未來會從新北、宜蘭交界區域登陸，也有專家預估，璨樹有機會「貫穿台灣」，最快在明天清晨前就會發布海上颱風警報，週末東半部、恆春半島首當其衝，風雨最強。

根據氣象局晚上8時最新一報，第14號颱風璨樹中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒53公尺，以強颱之姿，每小時22公里速度逼近台灣。由於對流雲系發展旺盛，氣象局針對宜蘭縣發布大雨特報，今晚至明晨宜有局部大雨發生的機率。同時也提醒，明起除了東半部有陣雨外，基隆北海岸、東半部（含離島）、西南部及恆春半島、澎湖、金門沿海易有長浪發生。

由於預測路徑不斷向東修正，專家預估璨樹有機會「貫穿台灣」。(摘自台灣颱風論壇臉書)

由於璨樹路徑變動大，氣象局目前研判颱風會偏東北上經過台灣，並從新北、宜蘭交界區域（白線處）登陸。「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，和過去的颱風預報相比，璨樹的路徑往東修正不少，未來走東岸的機率持續上升中，研判路徑會「貫穿台灣」，但確切的風雨仍要觀察1天左右才能判斷，建議民眾在這2天可以開始作防颱準備。

由於平洋高壓東退的幅度較明顯，「天氣風險」預估璨樹颱風最後路徑從「東部近海北上」的機會較高。（摘自天氣風險臉書）

「天氣風險Weather Risk」也預估，由於平洋高壓東退的幅度較明顯，璨樹颱風最後路徑從「東部近海北上」的機會較高，但也不排除會直接登陸台灣。研判璨樹颱風的海上警報將於週五清晨前發布，至於陸上警報則可能於週五下午後發布。週六（11日）下半天至週日（12日）一整天，則是璨樹最接近台灣的時候，劇烈風雨會先由東半部擴及北部，之後轉往中南部地區時會較為減緩。

天氣風險氣象分析師吳聖宇指出，就目前預報路徑研判，風雨最大時間在週六到週日間，以東半部、恆春半島等地首當其衝，其次是北部地區還有南部的山區，中部地區受影響應該會最小。氣象局預估，六日各地都將有明顯的雨勢，並有局部大雨或豪雨，尤其東北部、東部甚至有局部豪雨等級以上強降雨發生機率。

明各地氣溫仍相當炎熱，約32-35度，氣象局提醒，大台北、桃園、南投、宜蘭、台東地區、花蓮縱谷有及金門有局部36度以上高溫發生機率。