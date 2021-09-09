美國勞工部周四(9日)公布最新數據，截至9月4日當周，上周初領失業金人數31 萬人，低於市場預期的 33.5 萬人，續領失業金人數微升、來到278.3 萬人，顯示勞動市場仍持續恢復，但在紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）、同時也是聯邦公開市場委員會(FOMC)副主席透露鴿派言論，讓美股3大期指盤前微跌。美股周四開盤下跌17.99點、以35013.08點開出，隨後指數翻紅，科技股回神齊揚。

截至台灣時間9日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲43.66點或0.12%、暫報35074.73點；標普500指數上漲7.60點或0.17%、暫報4521.67點；那斯達克指數上漲36.99點或0.24%、暫報15323.63點；費城半導體指數上漲21.72點或0.64%、暫報3399.40點。

5大科技巨頭股價齊揚，電動車大廠特斯拉股價上漲0.56%、暫報758.10 美元；台積電ADR股價漲0.69%、暫報122.74美元；聯電ADR股價漲3.21%、暫報12.22 美元。

歐洲央行宣布，維持利率不變，維持每月購債400億歐元規模，預計在今年第四季起放慢疫情緊急購債計畫 (PEPP)，以略低於略低於每月 800 億歐元規模，總規模 1.85 兆歐元的 PEPP則是維持到2022年3月底，直到判斷疫情影響結束為止，消息一出，歐元兌美元匯價一度走高。

至於8月非農報告爆冷，達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 認為，就算數據表現大幅低於市場預期，但美國聯準會(Fed)仍應該進行縮減購債行動(Taper)、也就是每月1200億美元購債規模，聖路易聯邦儲備銀行總裁布拉德（James Bullard）也認為，今年下半年應該會執行Taper，明年上半年結束購債，但在威廉斯認為，應該等待勞動力市場恢復再執行Taper，也就是延遲稍微縮減寬鬆貨幣政策的決定。