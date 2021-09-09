新北市疫情升溫，今（9日）起至15日禁內用，遠百板橋中山店各餐飲品牌以外帶外送強化服務，期間到店外帶自取美食，結帳出示遠百APP，實名制會員單筆滿2000元，可獲100元抵用券，直接回饋5%。

遠百板橋中山店饗食天堂中秋外帶限定套餐，即日起預購。（遠百提供）

「新馬辣」推出5折的「和牛爆肉四人餐」超值麻辣鍋組合，可吃到總重1.2公斤的肉品，還能半價加購哈根達斯冰淇淋。饗賓集團旗下的「饗食天堂」、「果然匯」、「開飯」聯手推出限定優惠，於線上平台訂餐，到店外帶自取，單筆消費滿1000元享88折。