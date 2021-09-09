韓國男團「LUMINOUS」今（9日）宣布正式出道，由現今紅遍全球的「BTS」及「TWICE」歌唱導師金聖恩親自打造，兼具作詞、作曲、編舞能力，首張專輯《YOUTH》以21世紀年輕人的青春故事為概念，在新冠肺炎襲捲重創全球的此時，唱出了「艱難而美麗的青春」，被韓國視為「最可怕卻最被期待的男子新人團體」。

平均年齡21歲的「LUMINOUS」，由隊長榮彬、秀一、STEVEN、㥥瀕共4人組成，其中榮彬及澳籍韓裔的STEVEN曾參加選秀節目《PRODUCE X 101》，被「AG聖恩」歌唱導師金聖恩相中延攬，然後與SUIL、㥥瀕共同成為金聖恩老師成立的新經紀公司「WIP COMPANY」的練習生。在金聖恩的長期「調教」之下，4位成員經歷逾2年的歌唱、舞蹈、音樂創作等訓練。各自都是狐獨而混亂的「千禧一代」，象微著21世紀的青春，並取「在黑暗中也有發光的光及鮮明的顏色」的意義將團體命名為「LUMINOUS」，祈望他們能成為「像光一樣的朋友」，為20代青少年帶來光亮與鼓勵。

事實上，該團員定本月1日出道，但8月下旬隊長榮彬因確診新冠肺炎，為配合治療與隔離，遂將出道日調整為9日，也象徵這個團體的星路將「長長久久」。隨著首張迷你專輯的推出，主打歌〈RUN〉MV也隨之曝光。以合成音為主的嘻哈風格為主體，4名成員在歌曲中各自獨唱抒發困惑與心情，以中毒性的旋律及貼近人心的歌詞，牢牢抓住大眾的耳朵外，MV中五彩繽紛的燈光下，不以時下偶像團體常見的「刀群舞」示人，反以能完美展現音樂特質的精緻編舞呈現出的華麗氛圍，吸引大眾的目光及期待度。

基於「在黑暗中閃耀的光」含義，「LUMINOUS」藉由音樂傳遞正能量，也向世人傳遞各自獨特的世界觀。隊長兼主唱榮彬象徵最初讓光散射的「立方體」（HIGHTLIGHT），散發出引領成員們的光芒，成為團體中最亮的光；副主唱兼RAP的秀一象徵「閃電」（FLASH），通過耀眼的閃光散發出吸引眼球的光芒；由澳洲返回韓國圓星夢的STEVEN，同樣是副主唱兼RAP，則象徵著「火」（FLARE），是散發出華麗、充滿熱情的最高溫度的光；而年紀最小的「忙內」㥥瀕多才多藝，是組內的主唱及舞蹈擔當，象徵著「月光」（MOONLIGHT），散發出夜空神秘、感性、隱隱夢幻的光芒。LUMINOUS四人希望能以音樂、以各自散發的不同光芒，成為陪伴在每個人身邊最溫暖且最必要的光。