統一獅隊林安可敲出全壘打。（統一獅提供）

統一獅與樂天桃猿3連戰第2戰，獅隊在先發投手布雷克7局好投帶領下，林安可也開轟助拳，以5比3勝出，奪下對戰4連勝並將領先優勢擴大至2場勝場差，布雷克也奪下本季第12勝，獨居勝投王寶座。

布雷克此役主投7局，99球中有72球是好球，僅被敲3支安打，投出4次三振、2保送，唯一失分只在第5局被嚴宏鈞敲高飛犧牲打。

布雷克好投，打線也給予火力支援，3局下近況火燙的林靖凱敲出二壘安打送回壘上2名跑者，助隊先取得2比0領先，6局下林安可再補上陽春炮，7局蘇智傑、林安可接連敲安再添2分，終場就以2分差勝出，也賞猿隊吞下近期3連敗。

布雷克奪下本季第12勝，超越中信兄弟德保拉獨居勝投王，獲選單場MVP，自責分率1.77也暫居榜首，本季三振數則落後德保拉12次，以109次三振排名第2。

布雷克近期奪下3連勝，賽後他登上單場MVP訪問時透露，近期台灣天氣雖然十分炎熱，但仍可維持水準、繳出好表現的原因，「因為天氣非常炎熱，體力會流失很快，自己就是把每個動作、每一局縮短，加快節奏去面對下一局的比賽。」

此外這場比賽獅隊也在第8局換上第3任投手林子崴，這也是他繼2019年8月30日先發對戰Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）後，相隔741天再度在一軍出賽，留下0.1局、投出2次保送，奪下中繼成功。