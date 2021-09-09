元大銀行也宣布加「五倍券」戰局，對此元大銀行指出，為了力挺政府「振興五倍券」政策，不論是信用卡或台灣pay、line pay兩大行動支付都有優惠；其中在行動支付上，元大銀和台灣Pay與line pay都有合作加碼回饋，均限額1000名，前者回饋800元，後都回饋加碼儲值金300元。

在信用卡方面，由元大鑽金系列信用卡領銜，可享國內回饋的五倍加碼，最高300元，限額1萬名。除了消費加碼，刷元大卡還可再享3期0利率分期優惠，讓卡友消費除了加碼拿回饋，還能輕鬆支付卡費。

除了推出信用卡優惠，繼八大行庫之後，元大銀行也同步加入台灣Pay陣營展開優惠大放送。對此元大銀指出，振興五倍券綁定元大台灣Pay金融帳戶，可享800元加碼回饋金，限額1000名，包含家戶共同綁定在內，而若使用元大鑽金數位存款帳戶綁定，可再獲得「iPhone 13」抽獎資格；此外，振興五倍券綁定LINE Pay Money，連結元大銀的帳戶，亦將提供加碼儲值金300元，限額1000名。