大陸國家主席習近平9日晚以視訊方式出席金磚國家領導人第十三次會晤，習近平表示，在15年來互補優勢、務實合作下，如今金磚國家成為國際舞台上一支不可忽視的重要力量，而大陸也將在2022年將主辦金磚國家領導人第十四次會晤，深化金磚國家合作。

新華社報導，習近平9日晚表示，2021年是金磚國家合作15週年。15年來，五國堅持開放包容、平等相待，增進戰略溝通和政治互信，尊重彼此社會制度和發展道路，不斷探索正確的國與國相處之道；堅持務實創新、合作共贏，對接發展政策，發揮互補優勢，扎實推進各領域務實合作，支持多邊主義，參與全球治理，成為國際舞台上一支不可忽視的重要力量。事實證明，無論遇到什麼困難，只要金磚合作，就能走穩走實走遠。

大陸央視報導，習近平9日晚還指出，2022年大陸將接任金磚國家主席國，主辦金磚國家領導人第十四次會晤。中方期待同金磚夥伴一道，全面深化各領域合作，構建更緊密、更務實的夥伴關係，應對共同挑戰。