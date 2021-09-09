台中一名人夫阿章（化名）不滿妻子在跨年時偷偷與男網友共度春宵，遂向兩人提告求償100萬元精神撫慰金，案經上訴，二審法官發現，阿章曾寫下同意書，自陳已十年沒碰妻子，並同意妻子與他人發生性關係，甚至形容兩人的婚姻如「聞大便」般令人作噁，最終法官駁回請求，判其敗訴。

判決書指出，阿章主張，妻子於2019年間在網路認識一名男子小王（化名），兩人旋即在跨年當天相約在前往汽車旅館發生親密關係；阿章指出，他與妻子於2018年12月起進行離婚訴訟，但雙方仍有婚姻關係，因此妻子與小王的行為已嚴重侵害了他的配偶權，並向2人提告求償100萬元精神撫慰金。

阿章妻子則回應，她並非自願與小王發生性行為，是小王趁她酒後意識不清亂來，且她與阿章長年無夫妻之實，也於2018年10月間與親自寫下一份同意書，內容包括，同意她交男友、與他人發生性關係，因此阿章的請求無理。

案經上訴，二審法官勘驗阿章妻子所提交的同意書後發現，同意書中阿章以手寫方式，寫下，「本人因十多年來沒有和妻子發生性關係，故即日起同意妻子可以交男朋友並且發生任何性關係」，法官認定阿章早已容許妻子與他人發生性關係，是阿章改變心意，但同意書仍有效力，因此不採信阿章的說詞。

法官還發現，阿章曾在簽下同意書時，向妻子說，「我只當妳是小孩的爸爸媽媽，妳一直沒有聽懂意思」、「就跟你說我沒有辦法跟你當夫妻」、「就跟妳講說心死掉了有什麼好在一起的，我心都已經死了...不用呀，簽離婚協議書簽就好了，你愛幹嘛就幹嘛...我們沒有夫妻之實只有夫妻之名...就很像小孩聞到大便的味道一樣就會想吐，就是那一種感覺。」等語，足以認定夫妻倆感情淡薄，最終判定不應准許阿章的請求，判其敗訴。全案定讞。