促轉會8日公布中正紀念堂轉型方案，預計以「反省威權歷史公園」為主軸，透過改造園區成為歷史教育的活教材。（姚志平攝）

促轉會8日拋出中正紀念堂改制為「反省威權歷史公園」計畫，強調將拆除先總統蔣中正的銅像，並改造堂體外觀，預計半年內提出配套法案。國民黨立委蔣萬安認為，這是在轉移疫苗完全不夠以及疫苗施打政策毫無章法、非常混亂的焦點；製造更大的社會對立跟仇恨，無助於社會和解，「我實在無法認同」！

蔣萬安今（9）日在「戰鬥藍」記者會後接受媒體訪問時指出，促轉會目前最迫切要做的事情，是國家依照不法有罪判決所沒收的財產要儘速返還給受難者和家屬，他們年事已高，逐漸凋零，在跟時間賽跑，促轉會既然都撤銷上千件有罪判決，應該依法即刻返還財產，這麼迫切要做的事，為何遲至今日還不做？

至於中正紀念堂未來的規劃，蔣萬安認為，應該要跟社會各界充分溝通跟對話，而且要還原歷史真相，形成最大共識，才能撫平歷史傷痕，促進社會和解。但是今天促轉會的做法以及提案，只是製造更大的社會對立跟仇恨，無助於社會和解，「我實在無法認同」！

蔣萬安強調，尤其在今天疫情持續延燒，特別Delta病毒已經進入社區，全國上下不分中央跟地方，都共同防疫的時候，社會各行各業因疫情的關係，經濟受到衝擊，苦不堪言，民進黨這個時候還藉由促轉會進行政治操作，是在轉移疫苗完全不夠以及疫苗施打政策毫無章法、非常混亂的焦點。