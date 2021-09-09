運8反潛機。空軍提供
運8反潛機。空軍提供

空軍發布共機動態，共軍1架運-8反潛機，下午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

昨有4架共機侵擾我西南空域，包括2架慢速機，2架戰機。

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