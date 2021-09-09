今1架共機侵擾我西南空域 22:432021/09/09 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8反潛機。空軍提供 空軍發布共機動態，共軍1架運-8反潛機，下午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 昨有4架共機侵擾我西南空域，包括2架慢速機，2架戰機。 印度戰備道演習 國防與交通部長搭C-130降落高速公路 中保科卡位綠色經濟 太陽能廠案場接單爆發 #共機 #侵擾 #西南空域 #空軍 #2架 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Delta攻入台灣社區 網提5大巧合：與5月劇本超像 09:222021/09/09 生活 居隔個案PCR採陰 新北13校共5220人明天起復課 17:172021/09/09 生活 喀布爾機場重新開張 十幾名歐美人成功登機 21:162021/09/09 國際 台北再傳確診！全國今新增4本土個案 1人死亡 13:302021/09/09 生活 指示嚴加因應Delta病毒 蘇貞昌曝未升三級警戒關鍵原因 13:412021/09/09 政治 長榮機師接觸者二採陰 疫情在可控範圍 04:102021/09/09 焦點要聞 散布性私密影像 主動刪除或下架可獲輕判 18:442021/09/09 社會 陳時中不怕Delta 04:102021/09/09 時論廣場 不滿疫苗施打率過低 台南市藍營議員齊呼：要疫苗不要五倍券 14:562021/09/09 政治 條子鴿「刑警」資歷也瞎掰 北市警局打臉：15年來未有酈姓偵查佐 11:222021/09/09 社會 美第五艦隊成立無人載具特遣部隊 練兵中東兼嚇阻伊朗 12:192021/09/09 軍事 政治熱門新聞 蔡英文論文門 林環牆秀「8大鐵證」總統府回應了 - 政治 蘇貞昌親自宣布五倍券規定 「這一點」卻讓網友罵翻 - 政治 疫情爆發民眾對民進黨不滿 黃暐瀚：他第一個被祭旗 - 政治 Delta入侵台灣 藥師發現新北一件怪事 - 政治 秀蔡英文LSE學籍卡 賀德芬：令人驚奇的學術歷程 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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