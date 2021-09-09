被視為是特斯拉（Tesla）在大陸市場最接近的競爭對手之一、大陸電動車製造商蔚來汽車繼在美股上市後，今年3月曾經申請赴港第二上市，但9日晚間外媒披露，有關計劃恐推遲至2022年，因涉及蔚來公司結構問題，並與2019年公司設立的用戶信託有關。

香港明報9日晚間援引外電報導，消息人士表示，蔚來已收到港交所對其公司結構方面的詢問，包括2019年成立的用戶信托，或成為蔚來緊隨其競爭對手小鵬汽車、理想汽車赴港上市的阻礙。消息人士表示，審議工作正在進行當中，蔚來仍有可能決定不在香港上市。

另外，蔚來8日剛宣布發行20億美元的美國存託憑證（ADR），消息人士指出，鑒於香港上市計劃將遭到推遲，蔚來欲利用ADR迅速籌集資金。而在消息公布後，蔚來股價8日在紐約創下三周以來最大跌幅。

根據公司文件，蔚來創辦人及CEO李斌在2019年，把其5千萬股份轉讓予用戶信託，並保留對該些股份的投票權，讓用戶有機會通過信託決定股份收益的分配方式，以加深蔚來與用戶之間的信任關係。