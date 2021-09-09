《庶民大頭家》

新北市賴姓男子去年6月間發文罵衛福部長陳時中「隱瞞疫情，無恥舔美賣台」，陳時中提告誹謗、公然侮辱罪，被依公然侮辱罪判拘役3天，得易科罰金3000元。但是對媒體人吳子嘉多次批評，卻很寬容。資深媒體人陳揮文，陳時中為什麼不去告媒體人吳子嘉？

吳子嘉曾表示，「這個牙醫同業公會理事長，就是個小巨蛋開唱的咖而已，滿口胡說八道、滿口騙人，最大的謊言他沿路一直騙。」、「陳時中不想辦法讓疫苗進來，而是搞一些跟疫苗無關的事，害民眾每天被嚇死了，陷入極度的恐慌，代表著政府是個無能的政府，陳時中是非常差勁的政務官。」

針對賴姓男子罵陳時中「隱瞞疫情，無恥舔美賣台」被判拘役3天，陳揮文9日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，這個判決他是蠻訝異的，其實也那麼嚴重，就判3天，易科罰金一天1000元，等於是要罰3000元。他希望賴姓男子勇敢地去上訴，絕對不要屈服。

陳揮文接著表示，吳子嘉批評陳時中不是一次，而是公開的講，甚至直接說指揮官說謊，哪一個比較嚴重？他認為，當然吳子嘉比較嚴重，為什麼不去告吳子嘉？陳揮文還舉例表示，之前台北市的足跡是台北市議員徐巧芯公布的，有去告徐巧芯嗎？徐巧芯跳出來回說，「他說我沒有惡意」，大家一聽，不禁哄堂大笑。陳揮文指出，徐巧芯上次踢爆bj26bj，到現在也沒處理啊，還有民進黨網路社群中心主任范綱皓的事，也沒處理。