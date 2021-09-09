日本共同社9日援引多名美日關係消息人士報導說，日本、美國、澳洲、印度正在就24日於華府舉行「四方安全對話」（Quad）首次面對面形式的峰會展開最後協調。即將離任的日本首相菅義偉為出席會議，計劃從23日起訪美。

報導說，此舉旨在考慮到崛起的中國，由共享民主價值觀的美日印澳加強團結。圍繞阿富汗形勢，中國等對承認「塔利班」組建的臨時政府態度積極。預計美日印澳將就中國等的動向交換意見。

本次Quad峰會將由美國總統拜登主導。菅義偉雖已表明卸任意向，但他認為有必要接受美方的開會要求，推進了協調。近期將正式發布消息。3月中旬，Quad以視訊會議方式召開了峰會，24日這次將是首度面對面舉行，菅義偉、拜登、澳洲總理莫里森、印度總理莫迪將出席。

菅義偉計劃23～26日訪美。對於9月下旬在紐約舉行的聯合國大會一般性辯論，他計劃發表視訊演講，放棄以面對面形式出席。菅義偉在華府與拜登舉行雙邊會談一事也在協調。有意見認為，他將告知美方，在下任首相領導下，日本也將強化美日同盟。

Quad會議上將以拜登主導的形式，提出印太地區的航行自由和遵守國際規則的重要性，向國際社會彰顯瞄準中國的美日印澳四國合作。

共同社報導說，Quad預計也將磋商與塔利班維持長期關係的巴基斯坦、以及有關阿富汗的中國的近期動向。其背景原因似乎是，對於因美軍撤退導致中國和巴基斯坦的影響力擴大，印度方面抱有關切。

菅義偉3日突然宣布不尋求連任後，親密盟邦美國難免感到失望。拜登政府則試圖降低外界對此事可能影響雙邊關係的疑慮，強調美日聯盟「堅實如鐵」（ironclad），並讚揚菅義偉政府近期在應對大陸和台灣議題上與美方的合作。

一名白宮發言人日前表示，美國總統拜登「感謝菅首相的領導力和夥伴關係，應對我們在印太地區和全球的諸多共同挑戰，包括新冠疫情、氣候變遷、北韓、中國，以及維護台灣海峽的和平穩定」。「我們祝福菅首相未來安好。美日聯盟現在是、今後亦將如鋼鐵般堅實，不只在我們政府之間，也在人民之間。」

美國國務院一名發言人特別提到，菅義偉是拜登就任總統後，首位邀請親訪白宮的外國領袖。今年4月中旬，菅義偉與拜登在華府舉行峰會，會後聯合聲明中寫明「我們強調台灣海峽和平穩定的重要性」，這是日美領袖時隔52年後首度在此類文件中明確提及台灣。