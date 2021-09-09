富邦悍將王正棠棒打台體大同學呂彥青。（富邦悍將提供）

洲際棒球場9日上演「金控大戰」，富邦悍將靠著王正棠、范國宸棒打台體大隊友呂彥青，加上先發投手游霆崴5局好投、牛棚投手聯手力保不失，以3比0完封中信兄弟，奪下2連勝。

兄弟此役推出呂彥青先發，這也是他繼2日初先發後再度先發迎戰富邦，前2局都力保不失，3局上他先是對林哲瑄投出觸身球保送，接下來被老同學王正棠敲出右外野2分炮。

4局上2出局後，面對台體大學長范國宸，呂彥青再度挨轟，最後留下用101球投5局，投出6次三振、3保送，被敲4支安打其中包含2發全壘打，失掉3分皆為自責分，吞下本季第2敗。

反觀富邦先發投手游霆崴第5局雖面臨一、三壘有人的失分危機，但他讓王威晨敲出三壘平飛球，形成雙殺，最終主投5局被敲5安，投出3次三振、1保送、無失分，奪下本季第6勝（另有3敗）。

富邦此役除了王正棠、范國宸開轟外，林益全也在6局再達成生涯里程碑，他從兄弟第2任投手王奕凱手中敲出中外野二壘安打，生涯第350支二壘安打出爐，成為中職第2人。