大陸國家主席習近平9日晚透過視訊出席金磚國家領導人第十三次會晤時表示，大陸提倡金磚國家舉辦論壇會議應對工業網路、氣候變化等議題，並提出年內向開發中國家無償捐贈1億劑疫苗。

新華社報導，習近平9日晚表示，為推動金磚務實合作，大陸倡議舉辦金磚國家工業網路與數位製造發展論壇、金磚國家應對氣候變化高級別會議、金磚國家可持續發展大數據論壇、金磚國家治國理政研討會和人文交流論壇，開設五國媒體線上培訓班，建立金磚國家職業教育聯盟，舉辦職業技能大賽。

在外界關注的疫情與公衛議題上，習近平指出，截至目前，大陸已向100多個國家和國際組織提供超過10億劑疫苗和原液，將努力全年對外提供20億劑疫苗。習近平也宣布，在向「新冠疫苗實施計劃」捐贈1億美元基礎上，年內大陸將再向開發中國家無償捐贈1億劑疫苗。

習近平表示，當前形勢下金磚國家要堅定信念、加強團結，加強在公共衛生、疫苗、經濟、政治安全以及人文交流等面相的合作。