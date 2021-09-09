烏克蘭國會8日通過加密通貨合法化法案，成為短短數周內第五個承認比特幣等加密通貨合法地位的國家。外界認為這有助加密通貨逐步走向全球合法化。

國會以276票贊成和6票反對的壓倒性票數通過新法。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）簽署成為法律後，虛擬資產、數位錢包和區塊鏈中的私鑰（private key）都將受法律保護。

但新法只允許民眾合法持有並交易比特幣等加密通貨，跟烏國法定貨幣「赫夫納」（hryvnia）地位不同，境內不能以加密通貨支付帳款。這跟薩爾瓦多7日正式接納比特幣為法定貨幣完全不同。

基輔郵報（Kyiv Post）報導，烏國計劃明年底前開放加密通貨市場，讓企業和投資人買賣，吸引包括矽谷的創投基金等前來投資。

澤倫斯基8月訪美提出，為虛擬資產提供合法創新的市場來吸引投資。烏國數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）強調國家正把支付帳款方式現代化，讓央行能發行數位貨幣，

但研發比特幣技術公司Judica執行長魯賓（Jeremy Rubin）說，烏國新法和政府高層承諾沒有多大意義。雖然新法提升比特幣等法律地位，但這只是象徵性。因為比特幣設計目的是去中心化，不需要得到各國政府的許可。

中美洲國家巴拿馬正草擬加密通貨法案，外界預期其將成為下一個承認比特幣等合法化的國家。