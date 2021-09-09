白家綺、吳東諺9日一同出席公益活動，他們身為4個孩子父母，一看到陪讀班孩子的紀錄片，忍不住當場感動淚崩。近來疫情升溫，白家綺的大女兒、二女兒目前分別就讀高中、國中，日前也收到女兒們學校施打BNT疫苗意願通知書，白家綺說一切遵照政府規定，「我們都會支持，希望讓群體免疫建立起來。」

白家綺、吳東諺現在每天都叮嚀2個女兒上學口罩、乾洗手及酒精不離身，學校也有使用隔板，謹慎防疫。而吳東諺之前參與拍攝華視《神將少女八家將》，該劇組驚傳欠薪，吳東諺坦言自己也有被欠薪，甚至是看新聞才得知，一切由經紀公司、經紀人處理，「可能劇組有困難，我也不會很急迫說一些事情，相信他們把事情處理好就會說明。」

白家綺的2個女兒，正值青春期，大女兒剛升上高一，白家綺、吳東諺都是用開放式教育理念，不會下禁愛令，吳東諺笑說：「禁愛令百分之百是沒用，這只會禁止她們跟我們分享。」白家綺也認同說自己也年輕過，男、女生互相欣賞及同儕之間的相處溝通都是很重要，他們很開心2個女兒樂於分享學校日常，他們也會給予適當的意見交流。