汪事如意，月餅禮盒，冰皮月餅、酥烤月餅各三顆，前者選擇馬鈴薯、新鮮元肉、冷壓初榨椰子油組成，使毛孩毛色更亮麗。（汪事如意提供）

9月9日諧音與閩南語「狗」發音相似，故農委會將該日定為「台灣狗狗節」，為慶祝狗狗節，以及即將到來的中秋節，不少品牌為此推出多種禮盒、點心犒賞毛孩，中秋佳節家人團聚時，讓身為家中一份子的毛孩，雖然不能一同享受烤肉、柚子，也有專屬於他們的美食可以一起歡慶佳節。

汪事如意，中秋寵物燒肉月餅禮盒。汪事如意提供）

毛起來毛食事計畫ProjectS護膚低敏高機能全寵糧，共三種口味可選。（毛起來提供）

專研高品質、天然寵物食品的「汪事如意」，今年中秋特推寵物燒肉月餅禮盒，標榜低脂、低油、無人工調味，讓毛爸媽們安心，且不論汪星人、喵星人都可以一起享受，另外寵物月餅禮盒則有6種口味，讓毛孩滿足不吃膩；人氣網路社群起家的「毛起來」，今年中秋除推薦毛孩都愛的點心如職人手作純肉乾外，也特別推薦品牌七月甫推出的毛食事計畫ProjectS護膚低敏高機能全寵糧，該系列主打護膚低敏，並添加對皮膚有益的配方讓毛孩吃得健康。

毛起來毛點心製所，職人手作純肉乾。（毛起來提供）

毛孩選物品牌mao&kou則特別推薦CoConilla三款禮盒，其中以五色烤肉、雪濃湯組成的鮮食餐盒，外型激似大小朋友都愛的韓式料理，除有韓式春川雞、柴魚菠菜鴨、嫩煎香芒鹿、奶油蘋果豬等等，還有兩種口味的雪濃湯可選，讓人看得也食指大動；而亞洲設計購物網站Pinkoi也特選寵食研室、肉麻吉的中秋禮盒，其中前者的中秋節舒壓香草系月餅，採用一貫無麩質概念設計而成，而後者的2021中秋寵物白月光禮盒，除有以羊奶、糯米粉製作的白月光月餅外，還有看起來十分可口的烤肉串串組成，讓今年中秋不必再用水汪汪的眼睛向你討食。

mao&kou推薦CoConilla ，中秋 TO GO！料理 – 滿心月餅 (3入/組)。（mao&kou提供）

Pinkoi推薦肉麻吉 2021中秋寵物白月光禮盒。（Pinkoi提供）