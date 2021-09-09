對於有媒體報導，指在黨主席選舉中「江趙聯盟」欲邊緣化朱立倫，趙少康特別聲明，該篇報導根本未向他本人查證，事實上江趙並未聯盟，趙少康與四位候選人都維持友好等距的關係。趙少康重申，在此次黨主席選舉中都會保持中立，並保證不論9/25誰當選黨主席，都會全力支持當選的黨主席。

趙少康聲明全文如下：

此次國民黨主席選舉有四位候選人競爭，在民進黨一黨獨大、壟斷所有資源之際，有四位優秀同志願意為黨承擔重任，是一件值得肯定的事。

今日有媒體報導，指在黨主席選舉中「江趙聯盟」欲邊緣化朱立倫，趙少康特別聲明，該篇報導根本未向我本人查證，事實上江趙並未聯盟，趙少康與四位候選人都維持友好等距的關係，也都分別邀請四位候選人參加趙少康主持的「觀點」網路直播節目。趙少康也保證，不論9/25誰當選黨主席，都會全力支持當選的黨主席。

趙少康重申，趙少康及戰鬥藍在此次黨主席選舉中都會保持中立，並尊重每位戰友個別的支持選擇。