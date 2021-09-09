台中市一名田姓男子2020年4月間邀約女子小珊（化名）飲酒，但酒後卻突然發瘋，緊掐著小珊的脖子並性侵，還抓著其頭部猛撞門與地板，致小珊頭部鮮血直流，田男遭起訴後還辯稱，是小珊「自願獻身」，法官不信，依強制性交罪判其5年徒刑。可上訴。

判決書指出，田男於2020年2月至3月間認識了小珊，同年4月間邀請小珊與另外2名男姓友人前往租屋處飲酒作樂，而後2名男姓友人先離去，小珊在準備叫車返家時，田男突然獸性大發，緊掐著她的脖子不放，甚至抓著她的頭部去撞門板與地面，無視小芳哭喊「殺人」、「救命」等語，田男仍強行脫去小珊的衣褲性侵。

全案曝光關鍵則為，田男的鄰居察覺田男的房內傳來不尋常的哭叫聲，遂請房東前往查看，而房東打開房門後，就發現小珊全身赤裸，頭部爆血，被田男囚禁在床上動彈不得，經房東報警處理後，警方報警檢方偵結起訴。

台中地院審理時，田男辯稱，是小珊一直說要和他做愛，甚至求他給3000元，他當時為了不想再被煩，所以才交付小珊3000元，但小珊卻逕自脫去自己的衣物，也脫去他的衣服。

法官勘驗多名證人的說詞，發現在突破田男房門時，田男不僅想鎖門，甚至用凶狠的眼神盯著證人，且事後小珊曾向證人們說，「還好你們有來救我」，最終法官認定，田男說詞荒誕，且一再掩飾犯行，至今仍未獲得被害者原諒，心態實不可取，依強制性交罪累犯，判5年徒刑。可上訴。

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