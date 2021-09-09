駁斥江趙聯盟 趙少康：與候選人等距 23:092021/09/09 中時 周毓翔 、 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 駁斥江趙聯盟 趙少康：與候選人等距。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 媒體報導國民黨黨主席選舉中「江趙聯盟」欲邊緣化朱立倫，中廣董事長趙少康特別聲明，該篇報導根本未向他本人查證，事實上江趙並未聯盟，趙少康與四位候選人都維持友好等距的關係，也都分別邀請四位候選人參加趙少康主持的「觀點」網路直播節目。 趙少康保證，不論9月25日誰當選黨主席，都會全力支持當選的黨主席。趙少康重申，趙少康及戰鬥藍在此次黨主席選舉中都會保持中立，並尊重每位戰友個別的支持選擇。 黃國昌揭民進黨喬科學城經營權與股權 洪耀福留言提告 與青年對話 江啟臣盛讚洪秀柱培育青年人才 #趙少康 #江啟臣 #國民黨 #朱立倫 #江趙聯盟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 戰鬥藍集結 藍委喊：讓趙少康帶我們出草 11:332021/09/09 政治 藍委：蔡英文引黑金社會力量 鞏固黨內派系 17:282021/09/09 政治 北韓紀念建政閱兵規模縮減 金正恩未發表演說 13:532021/09/09 國際 為黨籌錢 朱提設選戰基金 江要建立制度 04:102021/09/09 政治要聞 趙薇突消失 合作黃曉明新戲才開拍2月傳找氣質女星救火 10:422021/09/09 娛樂 趙少康成立戰鬥藍 柯建銘：你要分五掛也沒有關係 20:172021/09/09 政治 北市東門永康商圈店家自砍4個月租金 讓利144萬找租客 19:412021/09/09 生活 香港選委會選舉下周日舉行 保安局局長：將確保活動安全進行 14:162021/09/09 兩岸 綠二代趙介佑爽當替代役 還逃兵被訴 04:102021/09/09 社會新聞 捲入民進黨染黑風波 黃承國准辭國策顧問 04:102021/09/09 焦點要聞 朱立倫不聽對手發言遭質疑 朱辦回應了 10:302021/09/09 政治 政治熱門新聞 蔡英文論文門 林環牆秀「8大鐵證」總統府回應了 - 政治 蘇貞昌親自宣布五倍券規定 「這一點」卻讓網友罵翻 - 政治 疫情爆發民眾對民進黨不滿 黃暐瀚：他第一個被祭旗 - 政治 Delta入侵台灣 藥師發現新北一件怪事 - 政治 秀蔡英文LSE學籍卡 賀德芬：令人驚奇的學術歷程 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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