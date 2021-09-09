媒體報導國民黨黨主席選舉中「江趙聯盟」欲邊緣化朱立倫，中廣董事長趙少康特別聲明，該篇報導根本未向他本人查證，事實上江趙並未聯盟，趙少康與四位候選人都維持友好等距的關係，也都分別邀請四位候選人參加趙少康主持的「觀點」網路直播節目。

趙少康保證，不論9月25日誰當選黨主席，都會全力支持當選的黨主席。趙少康重申，趙少康及戰鬥藍在此次黨主席選舉中都會保持中立，並尊重每位戰友個別的支持選擇。