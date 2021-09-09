長榮機師感染Delta變異株，中央流行疫情指揮中心今晚（9日）表示，國籍航空機組員接種第3劑疫苗，將納入未來施打規劃考量，確保執勤健康及安全。消息曝光後引發網友開嗆，「不是先給第一線醫護第三劑？」、「根本就不是疫苗的問題，隔離期間偷跑才是」。

指揮中心晚間召開會議，與桃園市機師職業工會、桃園市空服員職業工會、中華航空企業工會、長榮航空公司企業工會、長榮航空關係企業工會、交通部及民航局討論，取得三項共識，包括機組員就醫權益、補助防護裝備，以及規劃接種第3劑疫苗。

機組員可望接種第3劑，讓PTT網友砲火全開，「怎麼不是醫護先打？」、「醫護直接接觸確診的都沒第三劑了」、「老百姓一堆第一劑都沒打到」、「可憐哪，特權先打第三劑然後爽玩」、「都給你爽，醫護還沒份哩」。

有網友不滿打不到第一劑，批評「反正都會得，為什麼不給大家都先打一劑」、「現在台灣多少人連第一劑都還沒打到」、「機師3劑、高官2劑、年輕人還在0劑，疫苗階級制」。至於施打第3劑的成效，也有人看衰「打3劑一定是沒用的，以色列已經跟你說了」。

另一派網友則認為，國境防疫是需要機組員做好隔離，「根本就不是疫苗的問題，隔離期間偷跑才是」、「如何預防偷跑問題，隻字不提，笑死」、「機組員不乖乖隔離，你打幾劑都沒用」、「破口可以打三劑，是要大家都違規嗎」、「唯一解就是直接隔離14天，Delta可能要更久」。