國防部本月初送交立院的國防公開預算書顯示，我國明年國防預算3726億，加上另外編列的2000億特別預算，將近6000億，創下新高。軍媒全球與航空網站主編施孝瑋建議，海軍目前大型主戰艦艇中，4艘基隆級(紀德艦)服役年限已逾15年，海軍其實可以認真考慮編列預算，汰換為美國海軍屆退的4艘提康德羅加級神盾艦，提升「區域防空」、「水下反潛作戰」和「艦隊接戰能量」。

根據111年度國防預算，代號「震海」案的海軍新一代飛彈巡防艦第二階段原型艦籌建，預算書指出，因中科院迅聯專案科研進度推遲1年，尚無法簽署全案委制協議書執行，預算報繳1億6000萬元，僅編列508萬元的作業費，也代表規畫建造4500噸軍艦的計畫，進度相當不順利。

「新一代飛彈巡防艦」原型艦原訂2026年造成，明年度按計劃應編列106億余萬元，現僅編508萬元，進度大落後。據傳，海軍不滿意中科院研製能力，已有意外購艦上所需雷達與戰系，預算是否會編列在特別預算中，值得密切關注。

此外，海軍向美採購10架MH-60R反潛直升機案，代號為「神鷹三號」計畫，金額逾300億元，首度編列在公開預算書，但僅93萬余作業費，預料全案很可能列機密預算。

施孝偉3日接受Youtuber「RJ臺灣台」專訪，談及國防預算案看法，他表示，MH-60R反潛直升機，日後若近來臺灣，僅成功級逢甲和銘傳號及4艘基隆級(紀德艦)可搭配使用，但基隆級僅一艘有直升機府降系統(RAST)能完整搭配使用，另外3艘仍使用傳統升降甲板，他個人建議，若海軍要提升整體作戰能力，可以考慮把這些艦艇進行改裝，以利直升機在海上更有效率地完成任務。

圖為海軍基隆級 左營號驅逐艦。(圖/中時資料庫)

不過，談及有許多關心國防的網友關心，「海軍是否有考慮汰換美軍海軍仍在服役中的提康得羅加級神盾巡洋艦？甚至可以評估用1艘換2艘的方式，只引進2艘神盾艦？」。

施孝偉對此坦言，基隆級驅逐艦從2005年裝備至今，也已經用了15年以上，以其裝備的裝備和接戰系統，要面對現今對岸的海空軍的軍事變化和威脅，和後期經現代化改裝的提康德羅巡洋艦相較，可能已出現不小的戰力落差了。

對於1換2的方式，施孝偉個人認為，依海軍的作戰規畫構想，原先就是將基隆級(紀德)作為防空指揮艦，且基隆級與堤康級，皆從史普魯恩斯級驅逐艦的艦體衍生而來，換裝問題並不大。若依臺灣周邊情勢來看，至少要換裝4艘後期型號的提康得羅加神盾艦才行，且最好能「熱艦」交接，因其裝備均配備「SQS-56艦艏聲納」、「AN/SQR-19拖曳陣列聲納」，對海軍水下反潛作戰能力和區域防空「張傘能力」，會極大強化。

但最關鍵的問題是，依美軍自己對「順化市號(Hué City) CG-66」和「安濟奧(Anzio) CG-68」提康巡洋艦的改造計畫來看，每艘提康級的改造費用約為7～8億美元，還未包括該艦所需要的武器彈藥的採購費用、人員的訓練費用等，對海軍而言，恐怕會是一筆龐大的預算。