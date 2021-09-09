（《ETtoday新聞雲》民調中心提供）

行政院今（9）日拍板五倍券政策， 9月22日起開放數位綁定，紙本券則是10月8日開放領取使用，五倍券適用範圍包括餐飲、夜市、市場、旅遊住宿等。而民調日前出爐，民眾在拿到五倍券後，最想消費的前三名項目依序為生活用品（66.6%）、美食餐飲（37.1%）與觀光旅宿（31.3%）；此外，「看哪裡回饋最多就用哪裡」之比例為28.2%，排名第四。

受新冠肺炎三級警戒影響，許多商家營業額大幅衰退。為振興經濟、刺激景氣，行政院預計發放振興五倍券，並採紙本領取與數位支付兩種模式發放。根據調查，28.8%民眾計畫以紙本方式領取振興五倍券；使用信用卡綁定的數位支付方式為17.6%；但有近半數民眾表示，將視加碼優惠多寡再決定自己要以哪種方式領取振興五倍券（看哪種方式加碼優惠最多再決定47.9%）。

民眾最想將振興五倍券用於購買生活用品（66.6%）、其次為美食餐飲（37.1%）與觀光旅宿（31.3%）

五倍券推出目的為提振經濟活動，因此全台實體店家、攤商皆可使用，包括餐飲、夜市、百貨、零售、旅遊與藝文業等，亦可拿來臨櫃繳納電信費、瓦斯費、學雜費等。根據本次調查結果顯示，民眾在拿到五倍券後，最想消費的前三名項目依序為生活用品（66.6%）、美食餐飲（37.1%）與觀光旅宿（31.3%）；此外，「看哪裡回饋最多就用哪裡」之比例為28.2%，排名第四。

【調查說明】

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年8月30日至9月1日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1323份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.69%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（110年7月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。