中國國家主席習近平今天（9日）表示，在向「新冠疫苗實施計劃」捐贈1億美元基礎上，年內中國將再向發展中國家無償捐贈1億劑疫苗。

應印度總理莫迪邀請，中國國家主席習近平今晚在北京以視頻方式出席金磚國家領導人第13次會晤。

習近平致詞時表示，當前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，世界經濟復甦艱難曲折，國際秩序演變深刻複雜。面對挑戰，金磚國家要展現擔當，為世界和平與發展作出積極貢獻，推動構建人類命運共同體。

——我們要推動踐行真正的多邊主義，恪守聯合國憲章宗旨和原則，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

——我們要推動全球團結抗疫，攜手應對疫情，堅持科學溯源，反對政治化、污名化，加強聯防聯控，促進疫苗作為全球公共產品的研發、生產、公平分配。

——我們要推動開放創新增長，助力世界經濟平穩復甦，維護以世界貿易組織為基石的多邊貿易體制，讓科技發展的最新成果惠及所有國家，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

——我們要推動共同發展，堅持以人民為中心的發展思想，全面落實2030年可持續發展議程。要根據共同但有區別的責任原則，積極應對氣候變化，促進綠色低碳轉型，共建清潔美麗世界。

習近平表示，在當前形勢下，我們要堅定信念、加強團結，推動金磚務實合作朝著更高質量方向前進。在此，他提出5點倡議。

第一，堅持同舟共濟，加強公共衛生合作。我們要拿出應有的政治擔當，支持彼此抗疫努力，分享疫情信息，交流抗疫經驗。要在疫苗聯合研發、合作生產、標準互認等領域開展務實合作，推動金磚國家疫苗研發中心在線上盡快啓動。要加強傳統醫藥合作，為抗擊疫情提供更多手段。

第二，堅持公平可及，加強疫苗國際合作。中方向有需要的國家提供疫苗和相應技術支持，為促進疫苗公平分配、加強全球抗疫合作作出積極貢獻。截至目前，中方已向100多個國家和國際組織提供超過10億劑疫苗和原液，將努力全年對外提供20億劑疫苗。我願宣佈，在向「新冠疫苗實施計劃」捐贈1億美元基礎上，年內中國將再向發展中國家無償捐贈1億劑疫苗。

第三，堅持互利共贏，加強經濟合作。我們要落實好《金磚國家經濟夥伴戰略2025》，拓展貿易和投資、科技創新、綠色低碳等領域合作。中方倡議舉辦金磚國家應對氣候變化高級別會議、金磚國家可持續發展大數據論壇。我們歡迎新開發銀行擴員取得實質進展，期待銀行在支持成員發展和全球經濟金融事務方面發揮更大作用。金磚國家新工業革命夥伴關係廈門創新基地已經正式啓用，舉辦了人才培訓、智庫研討會、工業創新大賽，明年還將開展工業互聯網與數字製造發展論壇等活動，歡迎金磚國家政府有關部門和工商界積極參與。《金磚國家遙感衛星星座合作協定》已經簽署，要共同做好落實，造福五國人民。

第四，堅持公平正義，加強政治安全合作。我們要鞏固金磚戰略夥伴關係，在涉及彼此核心利益問題上相互支持，共同維護主權、安全、發展利益。要用好外長會晤、安全事務高級代表會議等機制，就重大國際和地區問題加強立場協調，發出更多金磚聲音。今年，我們通過了《金磚國家反恐行動計劃》，要把這一文件落到實處。

第五，堅持互學互鑒，加強人文交流合作。今年，中方舉辦了女性創新大賽，為疫情下的金磚合作增添了一抹亮彩。中方倡議建立金磚國家職業教育聯盟，舉辦職業技能大賽，為五國職業院校和企業搭建交流合作平台。接下來，中方還將舉行金磚國家治國理政研討會和人文交流論壇，開設五國媒體線上培訓班。明年年初，中國將主辦北京冬奧會、冬殘奧會。我們期待金磚國家等世界各國運動健兒同台競技、取得佳績。