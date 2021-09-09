一家名叫「萊特」(Wright)的航空初創公司，要發起一場航空業革命，要將飛機引擎給徹底電動化。該公司發明1款功率達到2百萬瓦(2-Megawatt)的電動馬達，期望它可以成為大型電動客機的動力來源，使航空業有效降低碳排放。

有趣的工程(Interestin Gengineering)報導，鑑於全球熱化持續惡化，零碳排成了共識，在交通技術方面，電動化交通工具是主要的改革重點，電動汽車、電動機車，甚至電動船都不算過於困難，但是電動飛機則是相當巨大的挑戰，主要障礙在於，電池組的重量太重了，而電動馬達的效能仍然不及航空引擎，無論是渦輪軸引擎或是渦輪扇噴射引擎，電動馬達的功率都都遠遠不及。

萊特1號電動機的機翼與機尾都設有相當多電動馬達。(圖/weflywright)

不過萊特公司新推出的2百萬瓦馬達，可能朝著正確方向邁出的一步，它可產生相當於 2700 馬力的功率，而且相當的輕巧，只要足夠多，可以推動飛機。據公司網站介紹，這型馬達重量減輕 75%、體積尺寸縮小 50%、有著2 倍更強大的動力、扭矩密度提高 2 倍，可適應多種燃料來源(供電系統多元)、應用範圍大、分佈式動力。

目前萊特公司正在著手設計飛機，它名為「萊特1號」，概念圖呈現的是一架186座位的中型客機，航程1287公里，可謂是極具野心。這架飛機的兩翼與尾部都設有併接式馬達，它體積小、重量輕，因此馬達可安裝在機翼中段，與現在航空引擎吊掛在機翼下不太相同。據萊特公司網站上介紹，萊特1號將是一款混合動力飛機，除了電動以外，它另一個動力來自氫燃料引擎來增加航程和升力功率。好消息是，氫燃料引也不會排放廢氣，只會產生無污染的水。

萊特公司發明的200萬瓦電動馬達，它體積不大，與旁邊的可樂罐可做個比較。(圖/weflywright)

該公司創始人傑夫‧恩格(Jeff Engler )零排說：「零碳排一定是商用飛機改良的目標，合適的大推力馬達必然是核心，我們很高興開始測試2 百萬瓦的電動動力系統。」

該公司表示，目前已獲得美國航太總署、美國陸軍、美國空軍，以及BAE系統公司的資助，目標是 2030年實現載人飛行。