台北市松山區某國中9日晚間傳出學生確診消息，有家長在臉書發文表示，接到導師傳訊通知有同學確診，校方也證實，周五（10日）全校將停課1天，而確診學生的班級將停課14天。北市衛生局表示，已掌握該個案，正在疫調中。

據了解，該校方稍早發布消息給家長，告知眾人該校有1名學生今晚確診陽性，經教育局指示後決議停課14天居家學習，其餘班級則預防性停課一天，相關接觸學生將通知居家隔離，也要家長和學生注意身體狀況，進行自主健康管理，若有任何不適，請立刻就醫且通知學校。

據悉，該校在松山區規模不小，校內師生加總起來超過600人，確診學生則住在中山區，北市衛生局已掌握該個案，正在進行疫調中。

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