蔡小虎客串演出。(民視提供)

蔡小虎客串演出。(民視提供)

蔡小虎劇中演歌手。(民視提供)

蔡小虎受邀演出民視八點檔《黃金歲月》，客串飾演當紅歌手。他表示這是他第一次演出八點檔，心情相當緊張，但為了陳美鳳，特別從高雄北上來力挺，因為劇中飾演「世界西餐廳」的老闆娘是陳美鳳。

他說，兩人疫情期間都沒有碰面，這次難得可以在戲劇節目相遇，相當開心，說什麼一定要答應演出，還把自己壓箱寶的秀服及珠寶給「戴」出場。

陳美鳳表示，這次看到劇本有蔡小虎很興奮，因為兩人太久沒見面，之前在汐止棚演出的時候，蔡小虎曾探她的班，這次可以合體演出太驚喜了。

陳美鳳透露，很喜歡劇本安排西餐廳偶爾有大牌歌手來客串演出，對觀眾來說也是新鮮事，尤其蔡小虎這一次誠意十足，特別花時間跟舞群練舞，還選經典歌曲〈春夏秋冬〉，讓大家聽得如癡如醉，相當過癮。

這一次蔡小虎客串，也讓陳美鳳想起多年前蔡小虎給過她承諾，一直到現在還沒兌現，原來蔡小虎跟她說過要自己手沖咖啡給她喝，沒想到多年過去，陳美鳳一次都沒喝過。

拍攝當天，蔡小虎又說他在疫情期間學會煮好料，說好要煮給陳美鳳品嘗，讓她忍不住打趣要工作人員幫忙錄影存證，期待吃到蔡小虎的美味料理及手沖咖啡。